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Safranbolu’da Festival Yürüyüşü Yapıldı

YÜRÜYÜŞ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Safranbolu ilçesinde, 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesinde bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünden başlayan bu yürüyüş, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı’nda sona erdi.

FESTİVAL COŞKUSU KONUŞMALARLA PAYLAŞILDI

Yürüyüşün ardından burada düzenlenen etkinlikte konuşan Safranbolu Belediyesi Başkanı Elif Köse, “kültürün, sanatın ve sinemanın kalbinin attığı Safranbolu’da köklü bir geleneğin, emeğin ve vizyonun ürünü olan festivalin coşkusunu paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Belediye Başkanı Köse, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve diğer protokol üyeleri festival meşalesini ateşlediler.

MÜZİK PERFORMANSI İLE EĞLENCE

Etkinlik boyunca Retrobüs Grubu bir konser düzenleyerek katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Bu festival, bölgedeki kültürel faaliyetlerin ve sanatsal etkileşimlerin artmasına katkı sağlıyor.

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