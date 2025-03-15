Safranbolu’da Kaza: Otomobil Ve Motosiklet Çarpıştı

KAZA ANININ ARAÇ KAMERASINA YANSIYIŞI

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kaza, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Kaza, Emek Kavşağı’nda gerçekleşti. Burak T. tarafından sürülen 07 CEE 44 plakalı motosiklet, Safranbolu istikametine doğru ilerlerken önündeki M.Y. idaresindeki 06 HE 7461 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma anı, araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazanın gerçekleştiği anda motosiklet sürücüsü metrelerce havaya fırlayarak yaralandı.

YARALININ YARDIMINI DİĞER SÜRÜCÜLER YAPTI

Kazanın ardından çevredeki diğer sürücüler, yaralı motosiklet sürücüsüne hemen yardım etmeye çalıştı. Olayın bildirilmesi üzerine, bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, motosiklet sürücüsünü Safranbolu Devlet Hastanesi’ne taşıyarak tedavi altına aldı. Kazadaki otomobil sürücüsünün yaşadığı şok ise kazanın kaydedildiği kameralar tarafından net bir şekilde gözlemlendi. İlgili trafik polisleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

SONUÇ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu tür kazaların önlenmesi için sürücülerin dikkatli olması ve trafik kurallarına uyması gerektiği bir kez daha görülmekte. Trafik güvenliği, her bireyin sorumluluğudur ve bu tür olayların tekrarlanmaması için gereken önlemleri almak önemli bir konu.