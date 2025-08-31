Safranbolu’da Orman Yangını Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE VE MÜDAHALE

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde orman yangını meydana geldi. Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Saat 14.30 sıralarında Hafmanncık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasında bulunan ormanlık alanda yangın başladı. Köylülerin ihbarıyla birlikte bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler çalışmalara devam ediyor.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMALAR

Karabük Valiliği’nden gelen bilgiye göre, “31 Ağustos 2025 Pazar günü saat 14.27 sıralarında Safranbolu Harmancık köyü ile Eflani Saraycık köyü arasında ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerimiz hızla harekete geçmiştir. Yangına; 1 helikopter, 19 araç, 41 personel ile müdahale edilmektedir.” denildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız bir şekilde sürüyor.