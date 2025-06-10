Safranbolu’da Otomobil Devrildi, 3 Yaralı

KAZA SONUCU YARALILAR BULUNUYOR

Safranbolu ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Z.T.K. yönetimindeki 78 ST 066 plakalı araç, Karabük-Kastamonu kara yolunun Bostanbükü köyü civarında kontrolden çıkıp devrildi.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE YAPILIYOR

Kaza sonucu yaralanan sürücü ile araçtaki Y.M. ve A.K. için sağlık ekipleri, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ve burada tedavi altına alındı.