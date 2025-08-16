Safranbolu’da Safran Ekimine Başlandı

EŞSİZ BAHARATIN EKİMİ BAŞLADI

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, “dünyanın en pahalı baharatı” olarak anılan safranın soğanlarının ekim işlemi başladı. Safranbolu’nun Gayza köyünde yer alan Safranova bahçesinde gerçekleştirilen bu işlemlerle birlikte 150 bin safran soğanı toprakla buluşturuldu. Yaklaşık 3 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olan safran, Bizans döneminde Batı Anadolu’da ticareti yapılan ve Osmanlı döneminde de önemini koruyan bir bitki olarak biliniyor. Ayrıca, “milli bitki” unvanıyla geçtiğimiz yıllarda Avrupa Birliği Komisyonu tarafından coğrafi işaretle tescillenmiş durumda. Ekim ve kasım aylarında boyu 15-30 santimetreye ulaştığı zaman hasadı yapılan safran, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyama yeteneğine sahip. 80 bin çiçekten yalnızca 500 gram elde edilebiliyor ve kilogram fiyatı 450 bin lira olarak belirlendi.

Safran ekim programına katılan Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranova bahçesinin 15 dekarlık kısmında safran bitkisi, geri kalan 35 dekarında ise lavanta üretimi yapıldığını belirtti. “Bu alan yalnızca farklı türde bitkilerin üretimine yönelik bir yer değil” diyen Baskın, “Aynı zamanda eko turizmin canlandırılması, demonstrasyon alanı olarak kullanılması, safran ve lavanta gibi nitelikli bitkilerin üretim süreçlerini merak eden turistlere gösterilmesi ve görsel bir şölen sunulması açısından da büyük önem taşıyor” diye ekledi. Baskın, ilçeye adını veren safranın üretiminin genişletilerek yaygınlaştırılmasının gelecek için stratejik bir hamle olduğunu düşündüğünü iletti.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, Safranova’da yaklaşık 1.5 ton safran soğanının dikildiğini belirterek, bu yıl 2.5 kilo ürün beklediklerini aktardı. Safranova projesinin temelinin yaklaşık 5 yıl önce atıldığını kaydeden Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, “Safranbolu için büyük bir kazanım olan Safranova, ürünlerin yetişmesi, kadın istihdamı ve genel istihdama katkı sağlaması açısından önem taşıyor. Araştırmalarıma göre, dünyada safran gibi soğanlı bitkilerin üretimi birçok ülkede yapılıyor. Ancak bir ticaret odasının, üstelik ilçe bazında, 50-60 dönüme sahip safran ve tarım atölyesi bulunması çok nadir bir durum. Bu nedenle gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.