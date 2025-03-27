Safranbolu’da Silah ve Esrar Operasyonu

SAFRANBOLU’DA YAPILAN ARAMA

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile 0,21 gram esrar bulundu. Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelenilen bir şahsı durdurdu.

ŞÜPHELİ ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan arama neticesinde kuru sıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ile birlikte 0,21 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli şahıs, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.