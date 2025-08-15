Safranbolu’da Uzman Erbaş Mezuniyet Töreni

EĞİTİMİ TAMAMLAYAN UZMAN ERBAŞLAR MEZUN OLDU

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde temel eğitimlerini tamamlayan bin 619 uzman erbaş, eğitimlerinin sona ermesiyle dualar eşliğinde Jandarma teşkilatı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına katıldı. Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen kapanış töreni, 37. dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu için yapıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Eğitimde başarılı olan askerlere plaketleri takdim edildi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN GÖSTERİLER

Törende söz alan Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, mezun olan öğrencileri tebrik ederek görev yerlerinin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından komandoların yaptıkları gösteriler, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Mezun olan uzman erbaşlar, yapılan dualarla mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Törenin sonunda mezun olan askerler, aileleriyle bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı. Bu anlar, güvenlik güçlerimizin eğitimi ve vatana hizmet konusundaki kararlılıklarını simgeliyor. Mezuniyet coşkusu, hem askerlere hem de ailelerine unutulmaz bir anı olarak kalacak.