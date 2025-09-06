Safranbolu’da Yangın Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

YANGIN ANINI GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir ahşap evde çıkan ve çevresindeki ormana yayılan yangının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Dün, Safranbolu’ya bağlı Tayyip köyünde Huriye Dursun’a ait ahşap yapıda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi ve bu yangın ormanlık alana sıçradı.

HIZLI MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı, ancak ev tamamen yandı. Yangın esnasında evin alevler içinde kalış anları güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülerde, ahşap yapının çatı kısmından yoğun dumanların yükseldiği, yardıma gelen bir kişinin pencerelere merdiven dayayarak evin içini kontrol ettiği anlar görülüyor.