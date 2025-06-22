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Safranbolu’da Yangın Hızla Söndürüldü

ANIZ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen anız yangını, büyümeden kontrol altına alındı. Olay, Navsaklar köyünde, boş bir arazide bilinmeyen bir nedenden kaynaklandı.

VATANDAŞLAR HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Alevlerin hızla yayılması üzerine bölgedeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının büyümesini önleyerek etkili bir müdahale gerçekleştirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme süreci başlatıldı. Yetkililer, yangının sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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