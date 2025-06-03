Safranbolu’daki Otellerin Doluluk Oranı Yüzde 70

DOLULUK ORANI ARTIYOR

Karabük’teki UNESCO kenti Safranbolu’daki otellerde doluluk oranı yüzde 70’in üzerinde seyrederken, esnaf ve turizm işletmecileri yoğunluk beklentisiyle hazırlıklarını sürdürüyor. Osmanlı döneminden kalma tarihi konakları ve dar sokaklarıyla ünlü Safranbolu, Kurban Bayramı için misafirlerine tarihi bir yolculuk sunacaktır. Bayram öncesi otellerdeki doluluk oranı yükselirken, bu durum esnafa da olumlu bir katkı sağlıyor.

TURİST ÇEKEN TARİHİ YAPILAR

18. ve 19. yüzyıldan kalma yapıları ile dikkat çeken Safranbolu, aynı zamanda kent tarihinde önemli bir yere sahip. Cinci Han, Hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi ve Hıdırlık Tepesi gibi birçok tarihi mekan, turistlerin ilgisini çekiyor. Safranbolu Turizm İşletmecileri Dernek Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, bayram tatiline sayılı günler kala doluluk oranının yüzde 70’lere ulaştığını belirtiyor. “Yüzde 100’e yakın doluluk oranı bekliyoruz. Hemşehrilerimiz de kurbanlarını kesmek için Safranbolu’ya geliyor” diyor.

Urgancıoğlu, geçen yıla oranla bu yıl bayram döneminin daha hareketli geçeceğine inandıklarını ifade ediyor. “Geçen yıl deniz sezonuna denk gelmişti ve tatil süresi daha uzundu. Bu yıl ise okullar tatil değil ve deniz turizmi henüz pek hareketlenmedi” şeklinde açıklama yapıyor.

YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR

Otel işletmecisi Serhat Şengün, Safranbolu’nun çok sayıda ziyaretçi çektiğini belirtiyor. “Safranbolu, dünyada korunan yirmi kentten biri. Bu özelliği nedeniyle yıl boyunca turistleri ağırlıyor” diyor. Ayrıca, kış döneminde sundukları indirimler hakkında bilgi veriyor ve kahvaltı dahil iki kişilik oda fiyatlarının 3 bin 500 TL olduğunu aktarıyor. Bu fiyatların 2025 yılı boyunca geçerli olacağını ekliyor.