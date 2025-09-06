Safranbolu’nun Ağaç Tüneli Ziyaretçileri Bekliyor

AĞAÇ TÜNELİ ZİYARETÇİLERİ AĞIRLIYOR

Karabük’ün UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Safranbolu ilçesi, ziyaretçilerine doğal bir manzara eşliğinde eşsiz bir yolculuk sunuyor. Osmanlı dönemine ait tarihi dokusuyla bilinen Safranbolu, aynı zamanda doğa turizmi açısından da dikkat çekiyor. Bartın ile ilçeyi birbirine bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik kısmında, ağaçların sağladığı doğal tünel, sürücüleri ve yolcuları özellikle cezbetmekte.

Dört mevsim boyunca farklı bir atmosfer sunan bu yolda, sürücüler ve yolcular, güneş ışığının zorlukla girebildiği yeşil manzaranın keyfini yaşıyor. Bu eşsiz görüntüler, birçok kişi için fotoğraflanarak anı ölümsüzleştirme fırsatı haline geliyor. Safranbolu’daki ağaç tüneli, hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapısıyla ziyaretçileri cezbetmeye devam ediyor.