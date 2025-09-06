Haberler

Safranbolu’nun Ağaç Tüneli Ziyaretçileri Bekliyor

AĞAÇ TÜNELİ ZİYARETÇİLERİ AĞIRLIYOR

Karabük’ün UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Safranbolu ilçesi, ziyaretçilerine doğal bir manzara eşliğinde eşsiz bir yolculuk sunuyor. Osmanlı dönemine ait tarihi dokusuyla bilinen Safranbolu, aynı zamanda doğa turizmi açısından da dikkat çekiyor. Bartın ile ilçeyi birbirine bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik kısmında, ağaçların sağladığı doğal tünel, sürücüleri ve yolcuları özellikle cezbetmekte.

Dört mevsim boyunca farklı bir atmosfer sunan bu yolda, sürücüler ve yolcular, güneş ışığının zorlukla girebildiği yeşil manzaranın keyfini yaşıyor. Bu eşsiz görüntüler, birçok kişi için fotoğraflanarak anı ölümsüzleştirme fırsatı haline geliyor. Safranbolu’daki ağaç tüneli, hem doğal güzellikleri hem de tarihi yapısıyla ziyaretçileri cezbetmeye devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kunming’de Medya ve Düşünce Forumu

Xinhua'nın Başkanı Fu Hua, Kunming'deki forumda Uruguay'la medya işbirliği ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çabaların devam edeceğini ifade etti.
Haberler

Fenerbahçe, Antrenmanını Sabah Yaptı

Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen arada Can Bartu Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Antrenman, core çalışması ve sahada ısınma ile hız geliştirme aktiviteleri ile tamamlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.