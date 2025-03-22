Safranbolu Ramazan’da Sessizliğe Büründü

UNESCO DÜNYA MİRASI LISTESİ’NDEKİ TARİHİ MEKAN

Safranbolu, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor ve evleriyle dünya çapında tanınıyor. Bu tarihi ilçede çarşılar ve sokaklar, Ramazan ayının getirdiği bir sessizlikle karşılaşıyor. “Dünyanın en iyi korunan 20 kenti” arasında yer alan Safranbolu, Osmanlı dönemine ait hanlar, hamamlar, camiler, çeşmeler ve köprülerle tanınırken, genellikle 3 katlı, 6-8 odalı geleneksel evleriyle de dikkatleri çekiyor.

RAMAZAN AYINDA SAKİNLİK HAKİM

Tarihi ilçenin çarşıları ve sokakları, Ramazan ayı nedeniyle oldukça sakin günler geçiriyor. Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı bu hafta sonunda, insan sesleri yerine kuş cıvıltıları duyuluyor. Esnaf Nurhayat Yüksel, bayram öncesi bir hareketlenmenin başladığını belirterek, “Öncesinde burada kimse yoktu desek yeri var. Bundan sonra bir umut bekliyoruz. Bu sessizlik esnaf olarak da bizi çok etkiledi” diyor. Yüksel, Ramazan Bayramı ve sezonun açılmasıyla birlikte işlerin düzeleceğini düşündüğünü ifade ediyor.