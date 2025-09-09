Safranın Yüksek Fiyatı Sahte Üretimi Artırıyor

SAHTE SAFRANIN ARTMASI

Dünyanın en değerli baharatı olan safranın yüksek fiyatı, sahtesinin piyasaya sürülmesine yol açıyor. Mısır püsküllerinin boyanarak yapılan sahte safranlar tüketicilere sunuluyor. Safran, gramı 250 liradan, kilosu ise 250 bin liradan alıcı bulabiliyor. İran, Hindistan’ın Keşmir bölgesi ve Türkiye’nin Safranbolu bölgesinde az miktarda yetiştirilen safran, aynı zamanda birçok hastalığa şifa kaynağı olarak biliniyor. Kadınlarda adet sancısını azaltan, göz sağlığını destekleyen ve kalp damar sistemini dengeleyip düzenleyen etkileriyle öne çıkıyor. Safran çiçeklerinin üzerindeki kırmızı tepecikler, sabahın erken saatlerinde tek tek elle toplanarak, aroması ve rengi için kurumaya bırakılıyor.

SAHTELİĞİN BELİRTİLERİ

Safranın yüksek fiyatı, sahte versiyonlarının üretimine zemin hazırlıyor. Mısır püskülleri, safran boyutunda kesilip gıda boyası ile boyanarak sahte safran şeklinde satışa sunuluyor. Sivas’ta 26 yıldır aktar olarak çalışan Serdar Yerliyurt, gerçek safran ile sahte safranın yapımında kullanılan mısır püskülünü göstererek, bu sahte ürünlerin nasıl üretildiğini aktarıyor. Gerçek safranı ve sahtesini ayırt etmenin en kolay yolunu da açıklıyor: “Suda eriyorsa safran, erimiyorsa mısır püskülüdür.”

Yerliyurt, sahte safranların kokusu ile gerçek safranı taklit etmeye çalıştığını belirtirken, gerçek safranın oldukça pahalı olması nedeniyle dolandırıcılığın artabileceğinin altını çiziyor. Gerçek safran, pek çok çiçekten tek tek toplanarak kurutulması dolayısıyla hacmi küçük ve maliyeti yüksek bir ürün. Antioksidan özelliklerinin yanı sıra, kadınların adet dönemindeki sancılarına karşı da fayda sağladığını ifade ediyor. Türkiye’de de Safranbolu’dan elde edilen safranın fiyatının, İran’dan getirilen safran ile karşılaştırıldığında benzer olduğunu belirtiyor.

GERÇEK SAFRAN NASIL AYIRT EDİLİR?

Safranın yalnızca yemeklerde değil, aynı zamanda yazı yazmak için boya yapımında da kullanıldığını söyleyen Yerliyurt, gerçek safranın özelliklerini açıkladı. “Safranı suya attığımızda kendisi eriyip rengini vererek suda yok olur. Ancak mısır püskülünden yapılan sahte safran boyayı verir fakat erimez ve yok olmaz. Bu şekilde gerçek olup olmadığı ayırt edilebilir.” diyerek tüketicilere dikkat etmeleri gereken noktaları aktarıyor.