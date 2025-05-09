TELEVİZYONDA YAYINLANACAK FİLM

İzleyenleri derinden etkileyen Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri filmi, beyaz perde macerasının ardından televizyon ekranlarına geliyor. Bu yapımı izlemeyi planlayanların merak ettiği pek çok detay mevcut. Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri’nin konusu, oyuncuları ve özeti gibi konuları incelemeye alıyoruz.

SALİM’İN YALNIZLIK HİKAYESİ

Salim, başına gelen olaylardan kaçmak için münzevi bir hayat sürer; yollardan ve insanlardan uzak, yaylada kendine bir yaşam kurmuştur. Doğa ile huzur içinde yaşamaya çalışırken, muhtar Salim’in yalnızlığına dair bir mektup ve bir sürprizle gelir. Muhtarın getirdiği sürpriz, Salim’e hayat arkadaşı olacak kimsesiz bir kız olan Salime’dir. Salim ile Salime’nin aralarında düğün hazırlıkları yapılır. Ancak düğünden sonra trajik bir kaza sonucu muhtar hayatını kaybeder. Bu olayın ardından defin işlemleri için muhtarın memleketine gitmek üzere yola çıkan Salim ve Salime’nin başından trajikomik olaylar geçer.

YAPIMCI VE OYUNCULAR

Filmin yönetmeni Ersoy Güler, senaryosunu da kaleme almıştır. Çekimleri ise Ordu’da gerçekleştirilmiştir. Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri’de Toygan Avanoğlu, Hüseyin Avni Danyal ve Pelin Orhuner gibi yetenekli oyuncular yer alıyor. Filmin gösterim tarihi 22 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir.