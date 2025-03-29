Sagaing’de Deprem Felaketi: 7,7 Büyüklüğünde!

DEPREMİN ŞİDDETİ VE ETKİLERİ

Myanmar’ın Sagaing bölgesindeki Mandalay yakınlarında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin etkileri oldukça yıkıcı oldu. Cuma günü gerçekleşen bu korkunç sarsıntı, hem ülke genelinde hem de Tayland’da hissedildi. Yaşanan bu büyük felaket, Myanmar’da binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açtı ve ülkeyi ciddi şekilde sarstı.

NEDENLERİ VE SONUÇLARI

Bu deprem, bölgede yaşanan bir dizi doğal olayın sonucu olarak ortaya çıktı. Meydana gelen sarsıntı, milyonlarca insanı etkiledi ve dev bir yıkım korkusunu beraberinde getirdi. Myanmar, bu trajik olayla birlikte adeta bir kâbus yaşıyor. Peki, yaşanan bu depremin bu kadar feci şekilde vurmasının ardında yatan sebepler neler?