Sagaing’de Deprem Her Şeyi Yok Etti

GERÇEK BİR FELAKET YAŞANDI

Myanmar’da Cuma günü büyük bir sarsıntı meydana geldi. Sagaing bölgesinde, Mandalay’ın yanı başındaki 7,7 büyüklüğündeki deprem, evleri yerle bir etti, yolları çöktürdü ve halk arasında paniğe neden oldu. Sarsıntının gücü, komşu ülke Tayland’da bile “Bu neydi?” sorusunu akıllara getirdi. Myanmar, hali hazırda depremlerle tanınan bir ülke olmasına rağmen, Sagaing’de bu kadar büyük ve yıkıcı bir sarsıntı pek yaşanmıyor. Bu olay, tam anlamıyla bir felakete dönüştü!

YER ALTINDA NELER YAŞANIYOR?

Myanmar, Hindistan ve Avrasya dev plakalarının tam sınırında yer alıyor. University College London’dan Prof. Joanna Faure Walker, “Bu plakalar yan yana kayıyor, ama hızları farklı. Genelde ‘yanal atımlı’ dediğimiz depremler oluyor. Bunlar, derinlerdeki dalma-batma depremleri kadar sert olmasa da, 7-8 büyüklüğüne çıkabiliyor” açıklamasını yapıyor. Bu deprem de bu duruma örnek olarak 7,7 büyüklüğünde gerçekleşerek Sagaing’i yok etti!

DEPREMİN KÖTÜ ETKİLERİ

British Geological Survey’den Roger Musson, durumun ciddiyetini vurguluyor: “Deprem sadece 10 kilometre derinlikte oldu. Çok sığ olduğu için enerji yüzeye ulaşana kadar azalmadı. Binalar bu sarsıntıyı tam güç aldı!” ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) de bu görüşe katılıyor ve “Merkez üssü sığ, yıkım büyük” diyor. Musson ayrıca, “Sismik dalgalar sadece bir noktadan değil, fay hattının her yerinden yayıldı. Her şey bu dalgalarla savruldu” diye ekliyor.

BÜYÜK KAYIPLAR BEKLENİYOR

USGS’nin tahminleri ise son derece endişe verici. Bu deprem, 10 bin ila 100 bin kişinin yaşamına mal olabilir. Ekonomik zarar ise Myanmar’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) %70’ine kadar çıkabilir. Musson, “Bu tahminler geçmiş depremlere, Myanmar’ın durumuna ve hazırlıksızlığına bakılarak yapıldı” diyor. Sagaing’de büyük depremler nadiren görüldüğü için, bu bölgeye hazırlık yapılmadığı anlaşılıyor. Musson, “1956’dan beri yapılan yapılar bu güce hazır değil” diyerek uyarıyor.

HAZIRLIKSIZ YAKALANAN BİR ÜLKE

Sagaing, depreme alışık bir bölge değil. Büyük sarsıntılar nadir olarak görülüyor, ancak bu kez felaket meydana geldi. Zayıf altyapı, eski binalar ve hazırlık eksikliği, durumu daha kötü hale getirdi. 10 kilometre derinlikte gerçekleşen bu deprem, her şeyi yok etti. Tayland’da bile hissedilen bu sarsıntı, Myanmar’ı derin bir yas içinde bıraktı. İnsanlar enkaz altında yardım beklerken, ülke büyük bir yükün altında kalıyor.

GELECEKTE NELER OLACAK?

Myanmar, depremlerle yaşamaya alışık olsa da, bu defaki durum farklı. Sagaing’deki bu nadir ve yıkıcı deprem, herkesi sarsmış durumda. Binlerce can kaybı ihtimali, ekonominin çöküşü ve bir bölgenin tamamen harap olma riski bulunuyor. Bu felaket, doğanın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Myanmar şu an yardım beklerken, dünya bu korkunç tabloyu izlemeye devam ediyor.