Sagaing’de Yıkıcı 7,7 Büyüklüğünde Deprem

DEPREM FELAKETİNİN SEBEBİ

Myanmar’da Cuma günü büyük bir sarsıntı halkı derinden etkiledi. Sagaing bölgesinde, Mandalay’ın hemen yanında meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, evleri yıktı, yolları çöktürdü ve insanların korkuyla kaçmasına neden oldu. Bu kadar güçlü bir sarsıntı, komşu ülke Tayland’da bile hissedildi ve “Bu neydi?” sorusunu gündeme getirdi. Myanmar depremlerle tanınan bir yer, ancak Sagaing’de bu denli büyük ve yıkıcı bir olay oldukça nadir yaşanıyor. Bu sefer gelen sarsıntı tam anlamıyla bir felaket yarattı.

YER ALTINDAKİ PLAKA HAREKETLERİ

Myanmar, Hindistan ve Avrasya plakasının tam sınırında yer alıyor. University College London’dan Prof. Joanna Faure Walker, “Bu plakalar birbirine kayıyor, ancak hızları farklı. Genelde ‘yanal atımlı’ denilen depremler meydana geliyor. Bu depremler, derinlerdeki dalma-batma depremleri kadar sıkı değil ama yine de 7-8 büyüklüğüne ulaşabiliyor” diyor. Bu deprem tam da bu durumu yansıtarak 7,7 büyüklüğünde Sagaing’i sarsmış durumda.

SISMİK DALGALARIN ETKİSİ

British Geological Survey’den Roger Musson, “Deprem 10 kilometre derinlikte meydana geldi. O kadar sığ olduğu için, enerji yüzeye ulaşmadan önce azalmadı. Binalar bu sarsıntının tam gücünü hissetti!” açıklamasını yapıyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) da aynı noktaya dikkat çekiyor: Merkez üssü sığ, dolayısıyla yıkım etkisi büyük. Musson, “Sismik dalgalar tek bir noktadan değil, fay hattının tüm yerlerinden yayıldı. Her şey bu dalgalarla savruldu” diye ekliyor.

KAYIPLAR VE EKONOMİK ZARAR

USGS’nin yaptığı tahminler oldukça endişe verici. Bu deprem, 10 bin ila 100 bin kişinin yaşamını yitirmesine yol açabilirken, ekonomik hasar Myanmar’ın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) %70’ine kadar çıkabiliyor! Musson, “Bu tahminler geçmiş depremlere, Myanmar’ın mevcuttaki durumuna ve hazırlıksızlığına bakılarak yapıldı” diyor. Sagaing, büyük depremlerle alışık değil; en son 1956’da böyle bir olay yaşanmıştı. Bu nedenle binalar ve altyapılar bu şiddetli sarsıntıya dayanacak bir durumda değildi. Musson, “1956’dan beri inşa edilen yapılar bu şiddete hazırlıklı değil” uyarısını yapıyor.

SONUÇ VE YARDIM BEKLENTİSİ

Sagaing, depremlere alışık bir bölge değilken, bu sefer olağanüstü bir felaket yaşandı. Zayıf altyapı, eski evler ve hazırlıksızlık sonucu 10 kilometre derinlikte yaşanan bu deprem her şeyi yerle bir etti. Tayland’da bile hissedilen sarsıntı, Myanmar halkını derin bir yas içine sürükledi. İnsanlar enkaz altında yardım beklerken, ülke büyük bir yükün altına girdi.

Myanmar, depremlerle yaşamaya alışık olsa da bu seferki durum oldukça farklı. Sagaing’deki bu nadir ve yıkıcı deprem, herkesi şoke etti. Binlerce can kaybı ihtimali, ekonomik çöküş riski ve bir bölgenin tamamen yok olma tehlikesi… Bu felaket, doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Myanmar şimdi yardım beklerken, dünya bu durumu izlemeye devam ediyor.