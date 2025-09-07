Sagalassos Antik Kenti Kazıları Devam Ediyor

Sagalassos Antik Kenti’nde Kazılar Devam Ediyor

Burdur’un Ağlasun ilçesinde yer alan Sagalassos Antik Kenti’ndeki kazılar, 20 yıldır devam ediyor ve Anadolu’nun en etkileyici Roma şehirlerinden birinin gün yüzüne çıkarılmasını sağlıyor. Aygaz’ın desteğiyle 2005 yılından bu yana sürdürülen Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi’nin 20. yılı kutlanıyor. Bu bağlamda, Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz ve beraberindeki heyet Sagalassos’u ve kazı evini ziyaret etti. Kurul üyeleri, proje çerçevesinde gerçekleştirilen Agora Gymnasiumu, Güneydoğu Caddesi ve Sokak Çeşmesi’nin restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ayrıca, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan antik kentte yapılan son kazılarda ortaya çıkan sfenks tanrı Tutu figürü ve ay tanrısı Men ile Hermes’e ait iki gerçek boyutlu mermer heykel de katılımcılara tanıtıldı.

Kazıların Önemi ve İşbirlikleri

Poyraz, kazı alanındaki konuşmasında, destekledikleri çalışmalarla Sagalassos’un 20 yıllık süreçte gün yüzüne çıkarılmasına tanıklık ettiklerini ifade etti. Antoninler Çeşmesi’nin, hem ülke hem de arkeoloji dünyası bakımından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Poyraz, “Yukarı Agora, bugün Akdeniz’in en iyi korunmuş antik meydanlarından biri olarak ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor.” diyerek projenin önemine dikkat çekti. Kazıların çok yönlü bir işbirliğiyle sürdüğünü belirten Poyraz, “2024 yılından itibaren proje Koç, Bilkent, KU Leuven ve Brüksel Vrije üniversitelerinin bir araya geldiği konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Bu sadece maddi bir destek değil, burada ciddi bilgi, emek ve birikim var.” şeklinde konuştu.

65 Yıl ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Aygaz, 2024 yılında 65. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Poyraz, “65 yıl enerji sektöründe lider bir şirket. Gerçekten de ülkemizin en önemli kurumlarından biri. Biz sektörde öncü olmanın yanı sıra toplumsal, kültürel ve bilimsel değerleri de üretmeyi kurumsal kimliğimizin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz.” diyerek, projelerin uzun soluklu olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Sagalassos’un Geleceği ve Restorasyon Çalışmaları

Sagalassos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Peter Talloen, Sagalassos’un en iyi korunmuş antik kentlerden biri olduğunu dile getirdi. Talloen, bölgede milattan sonra 7. yüzyılda meydana gelen büyük bir depremin, yapıları toprak altında bıraktığını hatırlatarak, “Bütün yapılar toprak altında kalınca büyük bir yapboz halinde bize geldi. Biz o konuda çok şanslıyız.” dedi. Sagalassos’un 2029’a kadar planlanan kazı programı çerçevesinde, Agora Gymnasiumu’nun restorasyonu ve caddedeki Sokak Çeşmesi’nin anastilosis çalışmaları yapılacak. 2024 yılında yapılacak ön restitüsyon çalışmaları ile birlikte, ziyaretçiler antik kentin özgün yollarını kullanarak Yukarı Agora’ya ulaşma deneyimi yaşayacak.

Ziyaretçiler İçin Yeni Deneyimler

Aygaz’ın 2024’te başlayacak 4. dönem desteği ile 5 yıl sürecek olan koruma ve anastilosis programı kapsamında, Yukarı Agora ve meydana erişim sağlayan yollar da dahil olmak üzere Sokak Çeşmesi çevresindeki yapıların araştırılması, belgelenmesi ve halka açılması hedefleniyor. 2025 yılında, Sokak Çeşmesi’nin ve yeni keşfedilen sütunlu caddenin doğu tarafındaki kazılara başlanacak. Çalışmalar, antik döneme ait döşemenin otantik bir giriş yolu olarak kullanılmasına yönelik devam ediyor. Ziyaretçiler, aşağı şehirden gelirken Sokak Çeşmesi’nde dinlenme imkanı bulacak ve burada yeniden su kazandırma çalışmalarıyla bu alanın özgün işlevine kavuşturulması planlanıyor. Ziyarette KU Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Jeroen Poblome ve Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Inge Uytterhoeven de yer aldı.