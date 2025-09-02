Sağanak Doğu Karadeniz’de, 42°C Güneydoğu’da

HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu tahminini paylaştı. Bu kapsamda, kuzeydoğu kesimlerin ve Doğu Akdeniz’in parçalı, zaman zaman çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemlenecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerine yakın olması, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın, güney bölgelerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara’nın az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.

Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık

Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık

İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık

Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nin de az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 31°C – Az bulutlu ve açık

Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık

İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık

Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Hatay kıyılarında ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabiliyor.

Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Burdur: 35°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 32°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık

Konya: 32°C – Az bulutlu ve açık

Nevşehir: 32°C – Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz’in de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Bolu: 29°C – Az bulutlu ve açık

Düzce: 30°C – Az bulutlu ve açık

Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz’in parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabiliyor.

Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu, parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Kars: 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu

Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu’da da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık

Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık

Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık