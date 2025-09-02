Sağanak Doğu Karadeniz’de, 42°C Güneydoğu’da

HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu tahminini paylaştı. Bu kapsamda, kuzeydoğu kesimlerin ve Doğu Akdeniz’in parçalı, zaman zaman çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemlenecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.
HAVA SICAKLIKLARI
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerine yakın olması, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın, güney bölgelerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA BÖLGESİ
Marmara’nın az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor.
Çanakkale: 33°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 34°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 30°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 33°C – Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Ege Bölgesi’nin de az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar: 31°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 36°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 34°C – Az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu, doğusunda yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Hatay kıyılarında ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabiliyor.
Adana: 36°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
Burdur: 35°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
İç Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 32°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 29°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 32°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 32°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Batı Karadeniz’in de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
Bolu: 29°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 30°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 32°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 26°C – Az bulutlu ve açık
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Orta ve Doğu Karadeniz’in parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabiliyor.
Amasya: 34°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 35°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 26°C – Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu, parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Kars: 32°C – Parçalı ve az bulutlu
Malatya: 38°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 30°C – Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Güneydoğu Anadolu’da da az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 42°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 41°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 38°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 40°C – Az bulutlu ve açık