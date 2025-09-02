Sağanak Doğu Karadeniz’i Vuracak!

HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre, kuzeydoğu bölgeleri ve Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebiliyor. Diğer bölgelerde ise genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale’de sıcaklık 33°C, Edirne’de 34°C, İstanbul’da 30°C, Kırklareli’nde ise 33°C ölçülüyor.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nin de az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Afyonkarahisar’da 31°C, Denizli’de 36°C, İzmir’de 34°C ve Muğla’da 36°C hava sıcaklıkları kaydediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu olacağı, Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bildiriliyor. Adana’da 36°C, Antalya’da 30°C, Burdur’da 35°C ve Hatay’da 32°C sıcaklık gözleniyor, kıyılarda yerel sağanaklar olabilir.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi’nin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ankara’da 32°C, Eskişehir’de 29°C, Konya’da 32°C ve Nevşehir’de 32°C olarak hava sıcaklıkları ölçülüyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Bolu’da 29°C, Düzce’de 30°C, Sinop’ta 32°C ve Zonguldak’ta 26°C olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz’in parçalı ve çok bulutlu olacağı, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Amasya’da 34°C, Samsun’da 29°C, Tokat’ta 35°C ve Trabzon’da 26°C ölçülüyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu olacağı ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor. Erzurum’da 32°C, Kars’ta 32°C, Malatya’da 38°C ve Van’da 30°C sıcaklıklar kaydediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır’da 42°C, Gaziantep’te 41°C, Mardin’de 38°C ve Siirt’te 40°C sıcaklık gözlemleniyor.