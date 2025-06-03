Haberler

Sağanak, Trabzon’da Su Birikintileri Oluşturdu

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Trabzon’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar adeta göle dönmüş durumda. Karadeniz Sahil Yolu’nda araçları su içerisinde kalan sürücüler oldukça zor anlar yaşıyor. Sabah saatlerinde meydana gelen bu şiddetli yağış, kentin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

SU BASKINLARI YAŞANIYOR

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zeminleri ile bodrum katları suyla doluyor. Karadeniz Sahil Yolu’nda aracını su içinde bırakmak zorunda kalan sürücüler, uzun kuyruklar oluşturuyor. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi bölgelerinde su birikintileri sebebiyle sürücüler ve yayalar zor anlar geçiriyor. Yoğun yağış dolayısıyla birçok araç yolda mahsur kalırken, sahil yolunda seyahat eden sürücüler ilerlemekte ciddi güçlük çekiyor.

MÜDAHELE ÇALIŞMALARI

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de meydana gelen su baskınlarına müdahale ediyor. Bu ekipler, tıkanan mazgalları açarak ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalışarak durumu kontrol altına almaya uğraşıyor. Ayrıca, trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemleri alarak, kazaların önüne geçmeye çalışıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Ege Denizi’nde Deprem Meydana Geldi

Ege Denizi'nde Girit Adası merkezli 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Datça'dan 253 kilometre uzakta ve 5,39 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Haberler

Yalova’da Otomobil Yola Uçtu: 2 Yaralı

Yalova'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği elektrikli otomobil, 4 metre yüksekten yola düşerek takla attı. Kaza sonucu iki kişi hafif yaralandı ve hastaneye götürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.