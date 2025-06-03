Sağanak, Trabzon’da Su Birikintileri Oluşturdu

SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLERİ

Trabzon’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar adeta göle dönmüş durumda. Karadeniz Sahil Yolu’nda araçları su içerisinde kalan sürücüler oldukça zor anlar yaşıyor. Sabah saatlerinde meydana gelen bu şiddetli yağış, kentin günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

SU BASKINLARI YAŞANIYOR

Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin zeminleri ile bodrum katları suyla doluyor. Karadeniz Sahil Yolu’nda aracını su içinde bırakmak zorunda kalan sürücüler, uzun kuyruklar oluşturuyor. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi bölgelerinde su birikintileri sebebiyle sürücüler ve yayalar zor anlar geçiriyor. Yoğun yağış dolayısıyla birçok araç yolda mahsur kalırken, sahil yolunda seyahat eden sürücüler ilerlemekte ciddi güçlük çekiyor.

MÜDAHELE ÇALIŞMALARI

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de meydana gelen su baskınlarına müdahale ediyor. Bu ekipler, tıkanan mazgalları açarak ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalışarak durumu kontrol altına almaya uğraşıyor. Ayrıca, trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemleri alarak, kazaların önüne geçmeye çalışıyor.