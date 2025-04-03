Sağanak Yağış Elazığ’da Hayatı Etkiledi

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Elazığ’da aniden başlayan sağanak yağış, şehirdeki günlük yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Özellikle Aksaray Mahallesi alt geçidinde biriken su, bir hafif ticari aracın mahsur kalmasına neden oldu. Yağışın etkisiyle birçok cadde ve sokaklar suyla dolarken, bu durum kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kurtarma işlemlerine hemen başladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

Su seviyesinin yükselmesi ve aracın konumu nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı. Bu esnada, Fırat EDAŞ’ta kepçe operatörü olarak görev yapan Sebahattin Ulaş, görevi sonrası tesadüfen olay yerine geçti. Ulaş, durumu fark edince hızlı bir şekilde inisiyatif alarak kepçesiyle kurtarma ekiplerine yardımcı oldu. Ulaş, itfaiye ekibiyle koordineli bir şekilde çalışarak mahsur kalan sürücüye güvenli bir şekilde ulaşılmasını sağladı.

BASARIYLA TAMAMLANAN OPERASYON

Ulaş, kepçesini dikkatlice kullanarak itfaiye ekiplerinin suya girmesine gerek kalmadan sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Başarılı operasyonun ardından sürücü, tedbir amacıyla ambulansa alındı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar ve ekipler, Sebahattin Ulaş’ın hızlı ve etkili müdahalesini takdir etti. Gösterdiği cesaret ve duyarlılık sayesinde büyük övgü toplayan Ulaş, günün kahramanı ilan edildi.