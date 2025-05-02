Sağanak Yağış Elazığ’ı Olumsuz Etkiledi

Etkili Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Elazığ’da sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarının hemen ardından, kent genelinde sağanak yağışlar başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan bu yağışlar, bugün de devam ederken, sürücüler ve yayalar zaman zaman zor anlarla karşılaşıyor.

Yağışların Devam Etmesi Bekleniyor

Meteoroloji verilerine göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerine kadar süreceği beklenen bu yağışların özellikle Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ’ın doğu kesimlerinde (Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu, Kovancılar, Karakoçan ilçeleri) yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.