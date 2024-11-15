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Gündem

Sağanak Yağış İçin Uyarı Yapıldı

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SAĞANAK YAĞIŞ VE SOĞUK HAVA ETKİSİ

Yurdun batısında sağanak yağış ve soğuk hava koşulları kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur alacağı ifade edildi.

METEOROLOJİ DANIŞMANINDAN AÇIKLAMALAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumuna dair açıklamalarda bulundu. Şen, kuvvetli yağış beklenen illeri sıralayarak, bu illerde yaşayanları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Orhan Şen, paylaşımında “….” diyerek beklentilerin yüksek olduğu illere dair bilgiler verdi.

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Kurum, Bowen ile İk Klim Görüşmesi

Çevre Bakanı Murat Kurum, Ankara'da Avustralya'nın İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile görüşerek iklim konularında işbirliğini değerlendirdi.
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