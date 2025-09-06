Sağanak Yağış Trafik Aksamalarına Sebep Oldu

Haberler

SAĞANAK YAĞIŞ ANKARA’DA TRAFİKTE AKSAMALARA NEDEN OLDU

Ankara’da aniden başlayan sağanak yağış, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki trafik akışını olumsuz etkiledi. Ankara Valiliği, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda, şehirde yerel olarak kuvvetli yağış beklenildiğini duyurmuştu. Valilik, bu durumun sonucunda sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklar ile yerel dolu yağışı ve yoğun rüzgar gibi koşullara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtip uyarıda bulunmuştu.

YAĞMUR, FATİH SULTAN MEHMET BULVARI’NDA TRAFİK SIKINTISINA YOL AÇTI

Öğle saatlerinde kentin batı kesiminde etkisini gösteren sağanak, İstanbul Yolu olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda ciddi trafik aksamalarına yol açtı. Bulvar boyunca kilometrelerce süren trafik sıkışıklığı yaşanırken, yollarda biriken su birikintileri sürücüler için zor durumlar oluşturdu. Adeta sele dönen yağmur suları nedeniyle bulvarın bazı kesimlerinde trafik akışı sadece bir şeride düşmüş durumda.

