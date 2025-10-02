Sağanak Yağış Ve Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMLARINDA SEYREDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim Perşembe günü için Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerini paylaşıyor. Yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri düzeyinde olacak. Bununla birlikte, bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar ve Marmara bölgesinde kuvvetli rüzgarların etkili olabileceği öngörülüyor.

YAĞIŞLARIN BEKLENEN BÖLGELERİ

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenen bölgeler arasında Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sinop, Artvin, İstanbul’un kuzey kesimleri, Antalya’nın doğu kıyı ilçeleri ve Amasya’nın kuzey bölgeleri bulunuyor. Bu alanlarda yağışların yoğunluk kazanabileceği ifade ediliyor.

MARMARA’DA RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, Marmara bölgesinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla eseceği bilgisini veriyor. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara bölgesinde Bursa 25°C, Çanakkale 21°C, İstanbul 23°C ve Kırklareli 18°C olarak ölçülüyor. Bu bölgede hava genel olarak parçalı-çok bulutlu, batıda ve İstanbul’un kuzeyinde sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar ise kuzey-kuzeydoğudan kuvvetli esiyor (40-60 km/s).

Ege bölgesinde, Afyonkarahisar 23°C, Denizli 28°C, İzmir 26°C ve Muğla 24°C olarak kaydediliyor. Ege’de özellikle gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Akdeniz bölgesinde Adana 32°C, Antalya 29°C, Burdur 26°C ve Hatay 29°C ölçümleri yapılıyor. Bu bölgede de hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak yağışlar bekleniyor.

İç Anadolu’da Ankara 21°C, Eskişehir 23°C, Konya 22°C ve Nevşehir 19°C gibi sıcaklık değerleri görülüyor. Hava durumu genel olarak parçalı ve az bulutlu.

Batı Karadeniz bölgesinde Bolu 23°C, Düzce 24°C, Sinop 23°C ve Zonguldak 22°C ölçümleri mevcut. Bu bölgede sağanak yağışların sabah saatlerinde etkili olmasının öngörüldüğü belirtiliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Amasya 19°C, Rize 21°C, Samsun 20°C ve Trabzon 20°C olarak ölçülüyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde etkili olması bekleniyor.

Doğu Anadolu bölgesinde Erzurum 20°C, Kars 15°C, Malatya 24°C ve Van 21°C değerleri kaydediliyor. Kars’ta, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların olabileceği ifade ediliyor.

Son olarak, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır 30°C, Gaziantep 29°C, Mardin 28°C ve Siirt 29°C sıcaklıkları görülebilir. Bu bölgelerde de hava parçalı ve az bulutlu olarak tahmin ediliyor.