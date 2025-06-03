Sağanak Yağışlar Kahramanlıkları Etkiledi

SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Trabzon’da gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış, kentin yaşamını olumsuz etkiliyor. Özellikle Ortahisar ilçesi başta olmak üzere birçok noktada su baskınları meydana geldi. Bu durum, bazı mahalle yollarında ulaşımın sağlanamamasına yol açtı. Şehirdeki hayat durma noktasına gelirken, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in sahada olmaması dikkat çekti.

BAŞKAN GENC’İN NERDE OLDUĞU MERAK EDİLDİ

Başkan Genç’in nerede olduğu hakkında meraklar sürerken, sosyal medyada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Ahmet Metin Genç’in, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir yayla şenliğine katıldığı öne sürüldü. Görüntülerde, Genç’in horon teptiği gözlemlendi. Ancak, Genç konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

KAYIP HÜSEYİN AYDIN’IN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca, Akçaabat ilçesine bağlı Çukurca mahallesinde sabah saatlerinde evden çıkan ancak geri dönmeyen 72 yaşındaki Hüseyin Aydın için arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki ekipler, Aydın’ı bulmak için yoğun mesai harcıyor.