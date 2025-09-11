Sağanak Yağışlar Samsun’u Vurdu.

SAĞANAK YAĞIŞIN SONUCU SULAR YÜKSELDİ

Samsun’da etkisini gösteren yoğun sağanak yağış, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde sel olaylarına neden oldu. Su birikintileri yüzünden araçlar yollarda hareket etmekte zorlanırken, birçok ev ve iş yerinin zemin katları suyla doldu. Bu bölgelerde kısa zamanda gerçekleşen yağış, cadde ve sokakları suyla kapladı. Yağış sonrasında bazı yerlerde oluşan su birikintileri, sele yol açarken trafikteki araçlar ilerlemede güçlük çekiyor. Özellikle ana caddelerde su birikintileri oluştu ve birçok araç yolda mahsur kaldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ ZOR ANLAR YAŞADI

Yağışlar nedeniyle hazırlıksız yakalanan motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Vatandaşlar, şiddetli yağmura karşı saçak altında kendilerini korumaya çalışırken, cadde ve sokaklarda yürümeye çalışan yayalar dizlerine kadar yükselen sularla karşılaştı ve bu suların içerisinde ilerlemek zorunda kaldı. Suyun yüksekliği, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek insanların yürümesini ve araçların geçişini zorlaştırdı.

VALİLİKTEN ÖNEMLİ UYARI

Samsun Valiliği, yağışlar hakkında önemli bir açıklama yaptı. “Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki saatlerde Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadelerine yer verildi. Bu uyarılar, vatandaşların dikkatli olması gereken bir konu olduğunu vurguluyor.