Sağanaklar Doğu Karadeniz’de Bekleniyor

HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Eylül Salı günü için güncel hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise genellikle az bulutlu ve açık bir hava durumu bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği düşünülüyor.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 33°C, Edirne 34°C, İstanbul 30°C ve Kırklareli 33°C derecelerinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nde de hava durumunun az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 31°C, Denizli 36°C, İzmir 34°C ve Muğla 36°C dereceleriyle az bulutlu ve açık geçeceği belirtiliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olup, Hatay kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Adana 36°C, Antalya 30°C, Burdur 35°C ve Hatay 32°C olacak, kıyılarda ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık kalacak. Ankara 32°C, Eskişehir 29°C, Konya 32°C ve Nevşehir 32°C sıcaklıklarıyla az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz Bölgesi’nde yine az bulutlu ve açık bir hava durumu görülecek. Bolu 29°C, Düzce 30°C, Sinop 32°C ve Zonguldak 26°C sıcaklıkları ile az bulutlu ve açık geçiyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Amasya 34°C, Samsun 29°C, Tokat 35°C, Trabzon ise 26°C olacak ve Trakya bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunda yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Erzurum 32°C, Kars 32°C, Malatya 38°C ve Van 30°C sıcaklıklarla parçalı ve az bulutlu kalacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır 42°C, Gaziantep 41°C, Mardin 38°C ve Siirt 40°C sıcaklıkları ile az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.