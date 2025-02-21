‘Sağlam Kemiğe Platin’ İddiaları İnceleniyor

DİYARBAKIR’DAKİ PLATİN İDDİALARI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır’da ‘sağlam kemiğe platin’ iddiaları konusunda harekete geçti. Yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nün 7 Ekim 2024’te konuya ilişkin muhakkik tayin ederek, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde gerçekleştirilen bazı ameliyatlarla ilgili bir soruşturma başlattığı belirtildi.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 10 Ekim 2024’te konuyu tüm boyutlarıyla ele almak amacıyla müfettiş görevlendirdiği ve uzman bilirkişi heyeti oluşturduğu ifade edildi. Sürecin bakanlık tarafından denetim seferberliği kapsamında yürütüldüğü, bu kapsamda 7 pilot ilde 38 müfettişin yeni denetimler için görevlendirildiği vurgulandı.

KAMUOYUNA BİLGİ VERİLDİ

Bakanlığın açıklamasına göre, yazılı basında yer alan ve Bakanlığın harekete geçişine dair öne sürülen ifadeler gerçeği yansıtmıyor. “Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Bir Şekilde Yerine Getirilmesine” ilişkinCumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda, önümüzdeki dönemde sağlık hizmeti sunan tüm tesislere yönelik kapsamlı denetim çalışmalarının süreceği kaydedildi.