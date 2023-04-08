Sağlam raporu almayan okul kapatılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde 3 ay içinde sağlan raporu almayan özel okulların kapatılacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde sağlam raporu verilen tüm devlet okullarını açtıklarını belirterek, 3 ay içinde sağlam raporu almayan özel okulları ise kapatacaklarını söyledi. Şartlar normalleştikçe deprem bölgesine dönüşlerin attığını kaydeden Özer, “25 bin 883 öğrenci bölgeye döndü” dedi. Çelik, İstanbul’da bütün ilçelerde Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri kurulduğunu vurgulayarak, “Her ilçenin kendi arama-kurtarması olacak” diye konuştu.

Özer, İstanbul’daki öğretmenevi ve yurtlarda misafir edilen depremzede öğretmenler ile deprem bölgesinden İstanbul’a atanan öğretmenler ve aileleriyle bir iftarda araya geldi. Sabancı Öğretmenevi’nde yapılan iftardan sonra eğitim editörlerinin sorularını yanıtlayan Özer, deprem bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalardan okulların depreme dayanıklılık durumlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Özer, özel öğretim kurumlarının binalarının depreme dayanıklı olup olmadığıyla ilgili sürecin 25 Ocak’ta başladığını söyledi. Özer, şunları kaydetti:

“Özel okullar için 3 ay süre verdik”

“Tüm özel okul ve kurumlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan sağlam raporu almalarını istiyoruz. Türkiye genelinde özel okullar için 3 ay süre verdik. Sağlam raporu almazlarsa kabul etmiyoruz, almayanı kapatacağız. Çünkü en güvenli yerlerin okullar olması lazım. Riskli olmayan binalar için dahi sağlam raporlarını tazelettiriyoruz. Riskli binalar boşaltıldı zaten. İstanbul’da şu anda 6 tane özel okul boşaltıldı.

İstanbul’da tüm okulların altına güçlendirme çalışmaları yapacağız. Çadırlar, battaniyeler, uyku tulumları, aydınlatma ve ihtiyaç malzemeleri, ilk yardım vb. materyalleri, sığınak gibi oralarda depolayacağız. Bu çalışmamız başladı. Sonra da fay hattı olan illerdeki tüm okullarda uygulanacak.

“25 bin öğrenci bölgeye döndü”

Şartlar normalleştikçe deprem bölgesine dönüşler artıyor ve artmaya devam edecek. 25 bin 883 öğrenci bölgeye döndü. Bunun 5 bin 865’i Gaziantep’e, 5 bin 695’i Kahramanmaraş’a, 4 bin 802’si Hatay’a döndü.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) deprem bölgesinde okul, pansiyon, öğretmenevi ve uygulama otellerinin bulunduğu 20 bin 868 binasından ilk depremde 24’ü yıkıldı. Bölgedeki en sağlam binalar okullar. Son 2 yılda depremden önce 259 tane okulu güçlendirdik. Ağır hasarlıymış, depreme dayanıklı hale getirmişiz. MEB’in okulları gerçekten bu sınavdan geçti.

“Deprem bölgesinde 500 yeni prefabrik okul yapılıyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sağlam raporu verdiği tüm okullarda eğitim başladı. Deprem bölgesinde 500 yeni ve sabit çelik konstrüksiyonlu prefabrik okul yapılıyor. 3 ayda bitecek. 5 milyar TL’lik yeni bütçe ayırdık. Bir sonraki eğitim öğretim yılına yetiştireceğiz. Taşımalı değil kalıcı olacak.

Şu anda deprem bölgesindeki okullarda 65 bin kişi kalıyor. Tüm ihtiyaçları sağlıyoruz. Devletimiz çok güçlü.

Malatya’da tüm ilçelerde eğitim öğretimi açtık. Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta da bayramdan önce tüm ilçelerde açacağız. Şu anda müfredata dayalı eğitimden ziyade bölgede çocuğun okuluna gelmesi önemli.

“Her ilçenin kendi arama-kurtarması olacak”

İstanbul’da bütün ilçelerde Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB) ekipleri kuruldu. 4 bin öğretmen gönüllü oldu. Her ilçenin kendi arama-kurtarması olacak.”