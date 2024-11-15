More
Ekonomi

Sağlığa Zarar Veren Ürün Sayısı Artıyor

sagliga-zarar-veren-urun-sayisi-artiyor

GÜVENİLİR GIDA WEB SİTESİNE EKLENE BİLGİLER

Bakanlık, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde güncellemeler yaptı. Bu doğrultuda, “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün” sayısı 138’e, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 751’e ulaştı. Liste, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ tespiti, bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatatın varlığı gibi pek çok uygunsuzluğu içeriyor.

YENİ EKLENEN UYGUNSUZLUKLAR

Listeye yeni eklenen ürünlerde, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, eritme peynirinde koyun sütü olmaması ve balda taklit ile tağşiş yapıldığı tespit edildi. Ayrıca dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı hayvan tespiti, bazı ürünlerde ise ilaç etken maddesi bulunması gibi çeşitli uygunsuzluklar gün yüzüne çıktı.

ÖNEMLİ

Gündem

“Konya’daki Obruk Tehlikesi Artıyor”

Konya'nın Karapınar ilçesinde, son on yılda 100 dekarlık alanda meydana gelen 8 obruğa rağmen hububat ekimi gerçekleştirildi.
Dünya

“ABD’den TSMC’ye Devlet Desteği Onayı”

ABD, Trump'ın itirazlarına rağmen TSMC'ye 6,6 milyar dolarlık sübvansiyon programını onayladı. Bu adım, yarı iletken sektöründeki önemli bir gelişmeyi işaret ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.