Sağlığa Zarar Veren Ürün Sayısı Artıyor

GÜVENİLİR GIDA WEB SİTESİNE EKLENE BİLGİLER

Bakanlık, “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresinde güncellemeler yaptı. Bu doğrultuda, “kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün” sayısı 138’e, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 751’e ulaştı. Liste, bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ tespiti, bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatatın varlığı gibi pek çok uygunsuzluğu içeriyor.

YENİ EKLENEN UYGUNSUZLUKLAR

Listeye yeni eklenen ürünlerde, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, eritme peynirinde koyun sütü olmaması ve balda taklit ile tağşiş yapıldığı tespit edildi. Ayrıca dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı hayvan tespiti, bazı ürünlerde ise ilaç etken maddesi bulunması gibi çeşitli uygunsuzluklar gün yüzüne çıktı.