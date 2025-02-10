Sağlığınızı Kış Aylarında Korumak İçin Öneriler

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLAYAN ÖNLEMLER

Mevsimsel değişiklikler nedeniyle zayıflayan bağışıklık sistemini desteklemek, kış mevsiminde sağlıklı kalmanın kritik yollarından biridir. Kış aylarında çocuklar, yaşlılar ve gebeler ile birlikte kalp, tansiyon, şeker, karaciğer ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunanların; soğuk algınlığı, grip, sinüzit, bronşit ve zatürre gibi hastalıklarla ilgili daha dikkatli olmaları gerekir. Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. İrem Özçelik, kış hastalıklarından korunmak amacıyla alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veriyor. Sağlıklı yaşam stratejilerinin uygulanması, güçlü bir bağışıklık sisteminin temeli oluyor.

SAĞLIKLI YAŞAM STRATEJİLERİ UYGULANMALI

Sigara, diğer tütün ürünleri ve alkolden uzak durmak son derece önemlidir. Günlük olarak yapılan düzenli egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu sebeple, enfeksiyonların en yaygın olduğu kış aylarında spora ara vermeyip düzenli olarak egzersiz yapılmaya devam edilmelidir. Mevsim koşullarına uygun kıyafetler ve aksesuarlar kullanmak da büyük önem taşır. Erişkinlerin günlük minimum 30 dakika boyunca aerobik egzersiz (yürüyüş, yüzme, bisiklet vb.) yapması gerekiyor. Bu aktiviteleri açık havada gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan direnç, zindelik ve enerjiyi artırmakta fayda sağlar.

UYKU DÜZENİ VE BESLENME ÖNEMLİ

Vücut direncini desteklemek için yeterli süreyle uyumak gerekir. Erişkinlerin günde yedi ila dokuz saat uyuması öneriliyor. Uyku sırasında kalp atımları, kan basıncı ve solunum sayısı düşerken, vücuda faydalı hormonların salınımı artış gösteriyor. Yeterli sebze ve meyve tüketmeyenler, günlük olarak multivitamin ve mineral desteği alabilir. Selenyum, A, C, E vitaminleri yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen D vitamini ve B vitaminlerini içeren multivitaminler kullanmaları tavsiye ediliyor. Bol C vitamini alımının gripten koruduğu genel geçer bir bilgi. D vitamini eksikliği olan bireylerde kış hastalıklarının görülme sıklığı artırdığı yönünde pek çok araştırma yapılmış durumda. D vitamini seviyesini artırmanın en kolay yolu ise güneşlenmek olur. Bu mümkün değilse D vitamini takviyesi alınabilir.

HAKKINDA UNUTULMAMASI GEREKENLER

Kış hastalıklarından korunmak için hijyen kurallarına uymak en basit ve etkili yöntemlerden biridir. El temizliğine öncelikle önem verilmelidir. Eller uygun bir şekilde yıkanmalı ve dış ortamlarla temas sonrasında buruna, göze ya da ağza dokunulmamalıdır. Havalandırması kötü olan kapalı mekanlardan uzak durulmalıdır. Mevsime göre giyinmeye dikkat edilmeli, aşırı ince ya da aşırı kalın giysilerden kaçınılmalıdır. Yaşam alanının sıcaklığı normalde 25, uyku esnasında ise 22 derecede tutulmalıdır.

Öksüren ve aksıran kişilerle aynı ortamda bulunmamaya özen gösterilmelidir. Her yıl ekim ve kasım aylarında grip aşısı yaptırmak önemlidir. Şeker, böbrek veya akciğer hastalığı bulunan ile zayıf bağışıklığa sahip yaşlı ve yatalak kişiler, doktor kontrolünde zatürre aşısı yaptırmalıdır. Büro, ofis ve okullarda kişisel eşyaların paylaşımından kaçınılmalıdır. Mendilleri bir kez kullanmak yeterli olacaktır. Sıvı alımını arttırmak, ne çok sıcak ne de aşırı soğuk tüketiminden kaçınarak sağlanmalıdır. Bilinçsiz ya da eczane tavsiyesi olmadan ilaç, özellikle antibiyotik kullanılmamalıdır.

RUH HALİNİ DESTEKLEME YÖNTEMLERİ

Güneşli kış günlerinde açık havada dolaşarak ruhsal sağlığı korumak mümkündür. Kış aylarında ortaya çıkabilecek depresyonlardan korunmak için vücut enerjisini artırmak önemlidir. Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve düzenli uyku ile birlikte arkadaşlarla vakit geçirmek, iş yerinde kısa molalar vererek keyifli aktiviteler yapmak da büyük fayda sağlar. Bedeninize ve ruhunuza iyi gelen aktiviteleri gerçekleştirmek öncelik olmalıdır.