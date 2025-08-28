Sağlık 3.0 İle Gelecek Kontrol Altında

GÜNÜMÜZ TIBBINA YENİ BAKIŞ AÇISI

INFİNİTY Regenerative Clinic’in Medikal Direktörü Dr. Yıldıray Tanrıver, günümüz tıbbının gelişimine dair önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Tanrıver, “Günümüz tıbbı, her kişinin genetik yapısına, yaşam tarzına ve çevresine odaklanarak hasta olmayı önleyici, sürekli takip ve verilere dayalı, tamamen kişini genetik yapısına özel bir sağlık yönetimi sunuyor. Artık genel çözümlerin ötesinde, kişiye özel en doğru ve etkili yaklaşımlarla sağlığınızı yönetmek mümkün. Bu dönüşüm Sağlık 3.0 olarak anılıyor ve insan sağlığını koruma, hastalıkları tedavi etme yolculuğunda geçirdiği her evrede yaşamı iyileştiriyor” şeklinde konuştu.

SAĞLIK KAVRAMINDAKİ DEĞİŞİM

Dr. Tanrıver, bu dönüşümle birlikte sağlık kavramının yeniden tanımlandığını ifade etti ve “Böylece sadece hastalıkları tedavi etmekle kalmıyor, aynı zamanda onları ortaya çıkmadan engellemeyi ve kişiye özel bir sağlık haritası çıkarılıyor. Eskiden tıp bilimi, hastalıkların iyileşmesi ve tedavi yaklaşımlarıyla bilinirdi” dedi. Sağlık 1.0 döneminin oldukça sınırlı tanı ve tedavi olanaklarına sahip olduğunu hatırlatan Dr. Tanrıver, “Doktor bir karar verir, hasta uygulardı. 20. yüzyılın 2. yarısıyla birlikte tıp bilimsel temellere oturdu ve Sağlık 2.0 dönemi başladı” diye ekledi. Klinik rehberler, görüntüleme yöntemleri ve laboratuvar teknolojilerinin geliştiğini ancak bu sistemin hala genellemelere dayandığını ifade etti.

SAĞLIK 3.0 DÖNEMİ VE YENİ YAKLAŞIM

Dr. Tanrıver, “Bugün ise klasik anlayışın ötesine geçen ve kişinin sağlığını bütünsel olarak ele alan Sağlık 3.0 çağındayız. Bu modern yaklaşımın temelinde de ‘Tıpta 4P Modeli’ var” dedi. Sağlık 3.0’ın öngörücü bir bakış açısıyla başladığını belirten Tanrıver, “Genetik, epigenetik, mikrobiyota ve yaşam tarzı analizleriyle kişinin hangi hastalıklara yatkın olduğunu erken yaşta belirleyebiliyor. Örneğin: Alzheimer veya kardiyovasküler riskler hastalık başlamadan önce ölçülebiliyor” ifadelerini kullandı. Bu öngörüler ışığında önleyici adımlar atıldığını ve elde edilen risk haritasına göre çeşitli sağlık düzenlemeleri yapıldığını belirtti.

KİŞİSELLİK VE AKTİF KATILIM

Dr. Tanrıver, “Bu yeni modelde sağlık yönetimi, kişiselleştirilmiş bir yapıya sahip olmasıyla öne çıkıyor. Her kişinin genetik yapısı, biyolojisi, çevresel faktörleri ve yaşam tarzı farklı olduğu için tedavi ve destek planları da standart değil, kişiye özel olmalıdır” dedi. Örneğin, aynı kolesterol düzeyine sahip iki kişinin ihtiyaç duyduğu müdahalelerin farklı olabileceğini belirtti. Ek olarak, “Hasta artık pasif bir alıcı değil, katılımcıdır. Sağlıklı olma sürecine aktif katılım gösterir, verisini takip eder, karar süreçlerine dahil olur” diye ekledi. Teknolojik cihazlar ve mobil uygulamaların bu süreci desteklediğinin altını çizdi.

SAĞLIK 3.0’IN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Dr. Tanrıver, “Sağlık 3.0, hastalık temelli olmak yerine kişiye özel sağlık temelli bir yaklaşıma, reaktif yerine proaktif bir zamanlamaya, kısıtlamak yerine yüksek düzeyde kişiselleştirmeye, az teknoloji yerine yüksek teknoloji (yapay zeka, giyilebilir cihazlar, genomik gibi) kullanımına ve pasif hasta rolü yerine aktif katılımcı bir hasta rolüne odaklanır” dedi. Nihai hedefin sadece hayatta kalmak veya semptomları kontrol etmek değil, sağlığı optimize etmek ve yaşlanmayı yavaşlatmak olduğunu vurguladı.