Sağlık Alanında Atılım Yapıyoruz

SAĞLIK ALANINDA BÜYÜK ATILIM

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de sağlık sektöründe son 23 yılda kaydedilen ilerlemeleri vurguladı. Memişoğlu, “Bizler ne kadar hizmet edersek, ne kadar iyi çalışıp üretirsek bu toplum daha iyi olacak. Böylece vatanımızın bekasını, aynı zamanda refahını sağlayacağız. Bu bilinçle gece gündüz çalışıyoruz.” şeklinde konuştu. Uşak’ta düzenlenen programı sırasında AK Parti İl Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altında daha iyi hizmetler sunmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

SAĞLIKLI BİR TOPLUM Hedefi

Medeniyet ve toplum gelişiminde hizmetin kritik bir rol oynadığını belirten Bakan Memişoğlu, “Sağlık hizmetinin yanında artık sağlığın teknolojisini üretmemiz ve en önemlisi de hastalanmadan kendimizi korumamız gerekir. Yani sağlıklı toplum olmamız gerekir.” ifadesini kullandı. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek gerektiğine dikkat çeken Memişoğlu, “Hareketli yaşama, düzgün beslenmeye, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaya her birimizin örnek olacak şekilde davranması gerekir.” diyerek önemli bir mesaj verdi.

YENİ YATIRIMLAR VE PROJELER

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, bakanlığın son yıllarda sağlık alanında vatandaşa hizmet sunan birçok yatırım ve projeyi hayata geçirdiğini belirterek Bakan Memişoğlu’na teşekkür etti. Toplantının ardından, Memişoğlu’nun programları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde incelemelerde bulunmasıyla ve İsmet Paşa Caddesi’nde esnaf ziyareti ile sürdü. Bu basına kapalı ziyarette Bakan Memişoğlu’na, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar eşlik etti.