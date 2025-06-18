Sağlık Alanında İşbirliği Protokolü İmzalandı

HALİTİZİ VE İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENMESİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Halep ve Şam’da tarafımızca işletilecek olan sağlık tesislerinin planlama ve işletme süreçleri, Türkiye’nin sahip olduğu tecrübeyle şekillenecek. Türkiye, Suriye’deki yeni sürecin ilk anından itibaren acil ihtiyaçlara ilişkin gerekli adımları atmaya başlamıştır.” şeklinde açıkladı. Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal el-Ali ve beraberindeki heyetle Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde bir araya geldi. İki Bakan, daha sonra “Şam Kalp Hastanesi ve Halep Onkoloji Hastanesi İşletme Protokolü”nü imzaladı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SAĞLIK İŞBİRLİĞİ

İmza töreninde konuşan Memişoğlu, Türkiye ile Suriye arasında insan hayatına doğrudan dokunan, sağlıkta kardeşlik kapılarını aralayan tarihi sürecin güçlü adımlarının atıldığını ifade etti. Sağlık konusunun sınır tanımadığını vurgulayan Memişoğlu, “İnsan söz konusu olduğunda coğrafyaların bir önemi kalmaz. Nerede olursa olsun, insan hayatı bizim için değerlidir. Bizim inancımızda da geleneğimizde de önce insan vardır.” dedi. Memişoğlu, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sağlık alanında çok güçlü bir altyapı kurduğunu ve bunu dost ülkelerle paylaşmanın insani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

SAĞLIK TESİSLERİNİN PLANLAMASI VE İŞLETİLMESİ

“Şam Kalp Hastanesi ve Halep Onkoloji Hastanesi İşletme Protokolü”, iki ülke arasındaki ortak sorumluluğun ve sağlık alanındaki samimi işbirliğinin somut göstergesi olarak değerlendiriliyor. Memişoğlu, “Halep ve Şam’da tarafımızca işletilecek sağlık tesislerinin planlama ve işletme süreçleri Türkiye’nin sahip olduğu tecrübeyle şekillenecek.” şeklinde konuştu. Türkiye, Suriye’deki acil ihtiyaçlarla ilgili olarak son altı ay içinde birçok önemli görüşme ve saha ziyareti gerçekleştirdi.

İŞBİRLİĞİ VE GÖRÜŞMELERİN ARTIRIYOR

Memişoğlu, geçen ay Cenevre’de yapılan Dünya Sağlık Asamblesi sırasında Bakan Musab Nizal el-Ali ile bir araya geldiklerini, bu işbirliğini de pekiştirdiklerini anımsattı. Suriye Sağlık Bakanı el-Ali’nin de Türkiye’nin sağlık sistemini yerinde görmek için Türkiye’ye geldiğini aktaran Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanındaki tüm bilgi ve imkanlarını kardeş Suriye halkıyla paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. “Bugün imzalanan protokol, sadece bir başlangıçtır.” ifadesini kullandı.

SURİYE’NİN SAĞLIK HİZMETLERİ İÇİN ÖNEMİ

Suriye Sağlık Bakanı el-Ali, bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, anlaşma kapsamında Şam’daki kalp ve Halep’teki onkoloji hastanelerinin rehabilitasyonu ve işletilmesi konusunda çalışma yapılacağını kaydetti. Anlaşmanın 5 yıllık olduğunu ancak tarafların onayı ile uzatılabileceğini belirten el-Ali, Türkiye’nin deneyimlerinden büyük fayda sağlayacaklarını ifade etti. Ayrıca, Şam’daki hastanenin 90 gün, Halep’teki hastanenin ise 180 gün içinde faaliyete geçeceğini dile getirdi. Türk yetkililere de teşekkür eden el-Ali, iki ülke arasındaki iyi ilişkilere dikkat çekti.