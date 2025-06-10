Sağlık Alanında Küresel Etkiler Artıyor

SAĞLIK SİSTEMİNİN KÜRESEL ROLÜ

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, “Artık sadece bulunduğumuz illerde, ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız. Bugün sağlık hizmetini sunan değil, bilgisini ve teknolojisini de üreten, koruyan ve geliştiren yeni modelle sağlık sistemini ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz.” sözleriyle, sağlığın global ölçekteki önemine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği” üzerine düzenlenen çalıştaya, Bakanlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı. Kırbıyık, burada yaptığı konuşmada, sağlığın insan hayatını doğrudan etkileyen ve merkezinde yer alan bir alan olduğunu vurguladı. Hızla gelişen ve yeniliklere açık bir sektör olan sağlık, teknolojide, tıbbi cihaz ve ilaç alanında yaşanan gelişmelerin tanıtım ve bilgilendirme açısından önemli olduğunu belirtti.

KÜRESEL SAĞLIKTAKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda sağlıkta sağlanan önemli ilerlemelere dikkat çeken Kırbıyık, sağlık hizmetlerinin tanıtımının ve bilgilendirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. “Sağlık hizmetlerinin tanıtımının ve bilgilendirilmesinin doğru yapılması, vatandaşlarımızın, hastalarımızın doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor.” diyen Kırbıyık, Sağlık Bakanlığı olarak tanıtımın doğru, adil, denetlenebilir ve şeffaf bir şekilde yapılmasına önem verdiklerini kaydetti. Ayrıca, sahadaki denetim faaliyetlerini bu bağlamda takip ettiklerini de belirtti. Zaman zaman düzenleyici metinlerin gözden geçirilmesinin önemine de işaret etti.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, küresel sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşümün, dijital iletişim kanallarının artışı ve büyüyen sağlık turizmi ilgisinin mevcut yönetmeliklerin güncellenmesini zaruri hale getirdiğini ifade etti. “Bu değişim sürecinde doğru iletişim stratejileri, sadece kurumlar arası rekabeti değil, ülkemizin sağlık alanındaki uluslararası itibarını da doğrudan etkilemektedir.” dedi. Ünver, Türkiye’nin sağlık hizmetleri alanında international bir marka haline gelmesi yönünde çalışmalara devam ettiklerini belirtti. “Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştay, yalnızca bir düzenleme değişikliğinden ibaret değil, sektörümüzün ortak vizyonunun inşa edildiği bir buluşmadır.” şeklinde konuştu.

SAĞLIKTA ETİK VE BİLGİLENDİRME

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, mevzuatla ilgili uzun zamandır yoğun çalışmalar yaptıklarını aktardı. Özel sağlık kuruluşlarını ilgilendiren mevzuatları yazmaya devam ettiklerini belirten Velioğlu, “Özel hastaneler, ayaktan teşhis tedavi, sağlık turizmi ve sağlık meslek mensuplarının mesleğini serbest icra edebilmeleri yönetmelikleri yayımlandı. Denetim değerlendirme ile ilgili de yönetmelik taslak çalışması hazır.” dedi. Sağlık turizmi açısından büyük önem verdikleri termal kaplıca yönetmeliğinin de taslak olarak hazır olduğunu ifade eden Velioğlu, paydaşlarla istişare ederek yayımlamayı planladıklarını bildirdi. Ayrıca, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirmenin önemine vurgu yaparak, “Doğru bilgiye erişim, vatandaşın bilinçli tercih yapması için çok önemli.” diye ekledi. Konuşmaların ardından katılımcılara, Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği’ne dair sunum yapıldı.