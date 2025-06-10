Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Sağlık Sistemini İlerletmek İstiyoruz

HEDEFLERİMİZ GÜÇLÜ SAĞLIK SİSTEMİ

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmasında, “Artık sadece bulunduğumuz illerde, ülkede değil, küresel sağlık sisteminin de önemli bir parçasıyız.” diyerek sağlık sisteminin geliştirilmesi yönünde iddialı bir yaklaşım sergiledi. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği” ile ilgili düzenlenen çalıştaya Bakanlık yetkilileri, hastane yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı. Kırbıyık, sağlığın insan hayatını etkileyen hayati bir alan olduğu ve sektördeki teknolojik ilerlemelerin sağlık hizmetlerinin tanıtımında önemi üzerine durdu.

KÜRESEL SAĞLIK SİSTEMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda sağlık alanında önemli gelişmeler yaşandığını belirten Kırbıyık, “Sağlık hizmetlerinin tanıtımının ve bilgilendirilmesinin doğru yapılması, vatandaşlarımızın, hastalarımızın doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor.” ifadesini kullandı. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde adalet, denetim ve şeffaflığın sağlanmasının kritik olduğunu kaydeden Kırbıyık, “Kontrol çalışmalarımıza hassasiyetle devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, sağlık hizmetlerinde dijital iletişim ve sağlık turizmine olan ilginin artması nedeniyle yönetmeliklerin güncellenmesinin zorunlu hale geldiğini bildirdi. Ünver, “Bu değişim sürecinde doğru iletişim stratejileri, sadece kurumlar arası rekabeti değil, ülkemizin sağlık alanındaki uluslararası itibarını da doğrudan etkilemektedir.” dedi. Türkiye’nin sağlık alanında global bir marka haline gelmesini amaçladıklarını söyleyen Ünver, çalıştayın sektörel vizyon oluşturmak açısından önemli olduğunu dile getirdi.

GÜVEN TEMELLİ SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, sektör ile ilgili mevzuat oluşturma süreçlerinin devam ettiğini aktardı. Velioğlu, “Özel hastaneler, ayaktan teşhis tedavi, sağlık turizmi ve sağlık meslek mensuplarının yönetmelikleri yayımlandı.” bilgisini paylaştı. Sağlık hizmetlerinin güven temeline dayandığını ifade eden Velioğlu, “Doğru bilgiye erişim, vatandaşın bilinçli tercih yapması için çok önemli.” dedi. Çalıştayda katılımcılara Yönetmelik Değişikliği hakkında sunum yapıldı.