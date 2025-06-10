Sağlık Bakan Yardımcısı Tanıtımda Önemli

SAĞLIK SERTİFİKALARI VE YENİ MODEL ÜZERİNE ÖNEMLİ VURGULAR

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sağlık sektörünün sadece yerel değil, küresel sağlık sistemi içerisinde de önemli bir rol oynadığını ifade etti. Kırbıyık, “Bugün sağlık hizmetini sunan değil, bilgisini ve teknolojisini de üreten, koruyan ve geliştiren yeni modelle sağlık sistemini ilerletmek ve geliştirmek istiyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesi’nde ‘Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği’ konulu bir çalıştay düzenledi. Bu etkinliğe, Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver ve hastane yöneticileri ile sektör temsilcileri katıldı.

YENİ TEKNOLOJİLER VE İLETİŞİM STRATEJİLERİ

Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sağlık sektörünün hızlı değişim gösterdiğini ve yeniliklere açık bir alan olduğunu belirtti. Kırbıyık, tıbbi cihaz ve ilaç alanındaki gelişmelerin, sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve bilgilendirilmesi bakımından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlıkta son 23 yılda sağlanan ilerlemelere dikkat çekerek, “Sağlık hizmetlerinin tanıtımının ve bilgilendirilmesinin doğru yapılması, vatandaşlarımızın, hastalarımızın doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşıyor” dedi. Kırbıyık, bu bağlamda, tanıtım ve bilgilendirme işlemlerinin şeffaf, denetlenebilir ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.

REKABET VE İTİBARIN ETKİSİ

USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, sağlık sektöründe Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin gözden geçirilmesi amacıyla çalıştayı organize ettiklerini belirtti. Ünver, “Küresel sağlık hizmetlerinde yaşanan dönüşüm, dijital iletişim kanallarının artışı ve sağlık turizmine olan ilginin büyümesi mevcut yönetmeliklerin güncellenmesini zaruri hale getirmiştir. Bu değişim sürecinde doğru iletişim stratejileri, sadece kurumlar arası rekabeti değil, ülkemizin sağlık alanındaki uluslararası itibarını da doğrudan etkilemektedir” diye konuştu. Türkiye’nin sağlık hizmetleri alanında uluslararası bir marka haline gelmesi yönünde atılan adımların ve tanıtım faaliyetlerinin etik ve şeffaf bir çerçevede yürütülmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı.