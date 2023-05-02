Sağlık Bakanı: 10 ilde devlet hizmetler süreleri yüzde 15 kısaltıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin yıkıma yol açtığı 10 il ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin yıkıma yol açtığı 10 ilde devlet hizmet sürelerinin yüzde 15 kısaltıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklama şöyle: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin %85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek.

Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri %15 kısaltılmıştır. Bununla birlikte, yükümlülük süresi 3359 sayılı Kanunda belirtilen ve en düşük süre olan 300 günden az olamayacak. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hayırlı olsun.