Sağlık Bakanı: 10 ilimizde 77 sahra hastanesi kuruldu

Sağlık Bakaı Fahrettin Koca, depremin yıkım yarattığı 10 ilde 77 sahra hastanesi kurulduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz ilk müdahalenin ardından helikopterlerle hastanelere sevk ediliyor” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından sahra hastaneleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında, “10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor” dedi.