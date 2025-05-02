Sağlık Bakanı 15.342 Personel Alacak

ATAMA BEKLEYEN SAĞLIK PERSONELLERİNE MÜJDE

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, atama sürecinde olan sağlık personellerine müjdeyi duyurdu. Memişoğlu, “15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek” şeklinde bir açıklama yaptı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DETAYLARI

Bakan Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir” ifadelerini kullandı. Adayların tercihlerini, 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerini duyurdu.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA

Ayrıca Bakan Memişoğlu, “Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir” dedi. Bu alımlar için başvuruların, 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden, elektronik ortamda kabul edileceği belirtildi. Bakan, “Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun” diyerek açıklamasını sonlandırdı.