Sağlık Bakanı 15 Bin 342 Personel Alacak

ALIM İLANI DETAYLARI

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın toplamda 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Bu personel alımına yönelik yayımlanan ilanda, Sakarya’daki sağlık kuruluşlarında görevlendirilmek üzere toplam 215 personelin alınacağı belirtildi. Sağlık Bakanlığı, hem merkez hem de taşra teşkilatında görev alacak personel ve işçi alımını gerçekleştirecek.

SACAKAYA’YA ATANACAK PERSONEL

Bakan Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 personel alımı gerçekleştirilecektir” sözleriyle personel alımının duyurusunu yaptı. Bu kapsamda yapılan açıklama doğrultusunda Sakarya’da alınacak 215 personelin hangi branşlarda görev yapacağı belli oldu. Sağlık teknikeri, sağlık memuru, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, sağlık fizikçisi ile temizlik hizmetleri ve bakım onarım teknik destek kadrolarının bulunduğu branşlar arasındadır.

Sakarya’ya atanacak 215 personel, çeşitli sağlık kuruluşlarında görev alacak. Bu kuruluşlar arasında Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenikent Devlet Hastanesi, Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Hendek Devlet Hastanesi, Taraklı İlçe Devlet Hastanesi, Kocaali İlçe Devlet Hastanesi, Karasu Devlet Hastanesi, Pamukova Devlet Hastanesi, Akyazı Devlet Hastanesi, Kaynarca İlçe Devlet Hastanesi, Ferizli İlçe Devlet Hastanesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve sağlık ocakları yer alıyor.