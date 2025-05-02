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Sağlık Bakanı 2.239 Hekim Atanacak

HEKİM ATAMALARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını duyurdu. Bu atamaların 1.566’sının uzman tabip, 673’ünün ise tabip olarak gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

MÜNHAL KADROLAR YAYIMLANDI

Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar ‘http://yhgm.saglik.gov.tr’ adresinde yayımlanmıştır. 1566’sı uzman tabip ve 673’ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.

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