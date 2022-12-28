Sağlık Bakanı: 3-4 hafta içinde normale döner

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç tedarik sorununun 3-4 hafta içinde çözüme kavuşacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç tedarik sorunu ile ilgili “Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz” dedi.

Kabine toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, ilaçlar için kur güncellemesi yapılarak Resmi Gazete’de yayınlandığını, piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını durdurduklarını anımsatarak “Bunun dışında sektörün tüm paydaşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu adımların öncesinde 950’ye yakın ilacın piyasada olmadığını veya çok az olduğunu belirlemiştik. Piyasada bulunan 7000 kalem ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154’e kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde normale döneceğini bekliyoruz” bilgisini paylaştı.

SMA Bilim Kurulu’nun önümüzdeki haftalarda toplanacağını ifade eden Koca, “Ana gündem maddesi tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler olacak. Yeni ilaçlar eklenebilir” dedi. Bakan Koca ayrıca tartışmalara neden olan 6 Ekim’de muayenehanesi olan hekimlerin özel hastanelerle çalışmasını zorlaştıran yönetmeliğin 7 Ocak’tan önce değiştirileceğini bildirdi.