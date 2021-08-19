Sağlık Bakanı: 3. doz daha iyi koruyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse karşı geliştirilen aşıların üçüncü dozunun ikinci dozdan daha iyi koruduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hem hastalığa yakalanma oranı ve hastanelerde yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

“Okullarımızda yüz yüze eğitim tek hedefimiz”

Bilim Kurulu okulların güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberi hazırladı. Bu hazırlığı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile istişare ederek uygulamaya hazır hale getireceğiz. Daha önce de belirttiğim gibi okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz.

“Tedbirlerde bir değişiklik yok”

Tedbirler hala aynı ve çok etkili ancak bizler sanki son hastamız da iyileşmiş, virüs yok olmuş gibi davranırsak hastalığın yayılması için tüm şartları sağlamış oluruz. Son günlerde temelsiz bir cesaretle hareket edenler var. Emin olun virüse de yiğitlik olmaz. Salgın hastalık bitmiş değil. Kimse ben gencim diye tedbirlerden vazgeçmemeli. Hiçbir vatandaşımız kapalı bir ortamda maskesiz bulunmamalı. Aşı ile bağışıklık elde edilene kadar uyacağımız tedbirlerde bir değişiklik yok