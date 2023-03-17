Sağlık Bakanı: 9 bin depremzedenin tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde yaralanan 9 bin 881 depremzedenin hastaneden tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “9 bin 881 depremzede hastamızın tedavisi, yatırıldıkları hastanelerde halen devam ediyor. 1834 hastamız yoğun bakımda. En çok hasta bulunan iller; Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Antalya’dır. Her bir hastamıza tekrar şifa diliyorum. İyileşmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.