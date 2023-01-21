Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Randevu Sistemi üzerinden alınan randevu sayısı hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevu sayısının pandemi öncesi döneme göre yüzde 72,8 arttığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “9-13 Ocak haftasında gerçekleşen MHRS randevu sayısı 3 Milyon 301 Bin 512. Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen randevu sayısı ise 1 milyon 910 bin 645’ti. Artış tam yüzde 72,8. Randevulardaki ciddiyetimizle daha da iyi sonuçlar alabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle; MHRS üzerinden alınan randevuların gerçekleşme oranı %86,2’ye çıktı. Randevu konusuna ciddiyetle yaklaşan herkese teşekkür ediyoruz. Muayene edilen toplam hasta sayısı içinde MHRS randevusu ilen gelenlerin oranı %51. Hastalarımızın %49’una ise randevusuz bakılıyor.

MHRS RANDEVU KAPASİTESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

9-13 Ocak 2023 haftasında açılan muayene kapasite sayısı 5 Milyon 210 Bin 874 olarak gerçekleşti. Pandemi öncesi dönemde 3.362.425 olan bu sayı %55 artış göstermiş oldu. Size bu haberin daha da iyisini vermeye çalışmaya devam ediyoruz.

GERÇEKLEŞEN MHRS RANDEVU SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

9-13 Ocak 2023 haftasında gerçekleşen MHRS randevu sayısı 3 Milyon 301 Bin 512. Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen randevu sayısı ise 1.910.645’ti. Artış tam %72,8. Randevulardaki ciddiyetimizle daha da iyi sonuçlar alabiliriz.