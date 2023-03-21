Sağlık Bakanı açıkladı! 42 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 42 bin 500 personel alımı yapacaklarını açıkladı. KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek.

Sağlık Bakanı Koca, 42 bin 500 yeni personel istihdamı için alım süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.

KPSS ile yapılacak alımda; KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere, toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca 10 bin 900 sürekli işçi istihdam edilecek.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 85 bin personel alımı için ilk etap tamamlanmış ve 42 bin 500 kişi işe alınmıştı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, “İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500’ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız” demişti.