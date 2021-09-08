Sağlık Bakanı açıkladı: Seri üretime geçmek istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse karşı geliştirilen TURKOVAC aşında seri üretime geçileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sadece 2 kişide Mu varyantının tespit edildiğini belirterek, “Şu an ilave tedbir getirmeyi düşünmüyoruz” dedi. Koca, yerli aşı TURKOVAC’a ilişkin de “1,5-2 ay içerisinde seri üretime geçmeyi istiyoruz” ifadesini kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmelere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İlk kez Kolombiya’da tespit edilen Mu varyantının sadece 2 vakada görüldüğünü

duyuran Koca, bu varyant ile ilgili yeni bir tedbirin gündemde olmadığını söyledi. Koca ayrıca, Türkiye’deki Kovid-19 hastalarında ağırlıklı olarak Delta ve Delta Plus’un etkili olduğunu vurguladı.

PCR ücretsiz

Şehirler arası seyahatlerde PCR testi uygulamasının mevcut haliyle devam edeceğini ifade eden Koca, genel olarak aşılama oranlarının giderek artığını ifade ederek, “100 milyon sayısına herhalde 2-3 gün içinde erişmiş olacağız. Bu anlamda önemli bir sayı. Çift doz ve en az 1 doz aşı olma oranı da giderek yükseldi” dedi. Koca, “PCR testinin ücretli olması gibi bir seçenek olur mu?” sorusu üzerine de “Öyle bir seçeneği düşünmüyoruz” karşılığını verdi. Bakan Koca, bir başka soruyu yanıtlarken, PCR testlerinin yapılan toplam testlere ilave edileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19’un tespit edilen “Mu” varyantı ile ilgili yeni tedbir olup olmayacağının sorulması üzerine, “Şu an ilave bir tedbir getirmeyi düşünmüyoruz. Çünkü şu ana kadar 2 vaka dışında ‘Mu’ varyantı tespit ettiğimiz kişi olmadı” bilgisini paylaştı.

Koca, Türkiye’deki Kovid-19 vakalarının yüzde 90’ından fazlasının “Delta” veya “Delta Plus” olduğunu ifade ederek, “İki doz aşı yapılanların sayısının artmasıyla vakaların giderek düşeceğini düşünüyorum. Ama bizim, toplumsal bağışıklık oluşuncaya kadar maske, mesafe gibi bildiğimiz klasik tedbirlere mutlak uyumu sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

Bağışıklık oranına ilişkin bir soruya ise Koca, “Sayılarımız belli, 18 yaşın üzerinde en az bir doz olanların oranı yüzde 80’lerde, iki doz olanlar yüzde 62’lerde. Dolayısıyla biz yüzde 80-85’lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için” karşılığını verdi. Koca, “Toplumsal bağışıklık yüzde 85’te olacak mı?” sorusu üzerine, “Biz olacağını düşünüyoruz” dedi. Aşısız kişilerin restoranlarda farklı yerlere alınabileceğinin ifade edildiğini